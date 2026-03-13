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Vasalás
Összes sorozat
PerfectCare Expert Gőzállomás vasalófej
Gyártás megszűnt
Támogatás
GC9241/02
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9241/02 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Steam generator iron
Mind (2)
Milyen vizet használhatok a Philips gőzölős vasalóban vagy gőzölőkészülékben?
Hogyan tisztíthatom meg a Philips gőzállomás víztartályát?
500 SeriesSzövetborotva
Szövetborotva
A Philips gőzállomás vasaló nem távolítja el a gyűrődéseket
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