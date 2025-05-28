Nagyon jó minőségű kis szendvics sütő. Könnyű a használata és gyorsan lehet vele különféle ételeket csinálni. Zsiradék mentesen is lehet benne sütni, nem tapad bele az étel. 3 könnyen kiszedhető sütőlapot tartalmaz egy szendvicshez, egy gofrihoz és egy paninihez. Egyenletesen süt, finom, ropogós, ízletes. A sütőlapok könnyen tisztíthatóak. Az oldalán található még egy be - ki kapcsoló gomb. A tetején jelzőfény mutatja, mikor melegedett fel a sütő. Van rajta egy tartó amire rá lehet a kábelt tekerni. Könnyen nyitható és csukható, a zár pontosan illeszkedik. Helytakarékos, kevés helyet foglal, ha szükséges állítva is lehet tárolni mivel így van kialakítva. Szerintem ennyi pénzért megéri!