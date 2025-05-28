2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
750 W
Kivehető sütőlapok
Függőleges tárolás
Be-/kikapcsoló
Egyszerű rögzítőrendszer
A cserélhető sütőlapokkal az összes kedvencét elkészítheti a hosszú és ropogós paninitől kezdve a gazdagon megpakolt szendvicsen át a gofriig.
A villámgyors melegedéssel mindent aranybarnára és ropogósra piríthat ezzel a 750 W-os szendvicssütővel.
Nem kell többé odaragadt maradványokat súrolnia. Csak vegye ki a sütőlapot, és könnyen megtisztíthatja a hosszan tartó, tapadásmentes bevonatnak köszönhetően.
Whitesnake1987
28/05/2025
Magyarország
Szuper
A philips héte keretében vásároltam az alzában. Szuperletívuszokban lehet erről a szendvicssütőről beszélni. A korábbi sütőimbe beleragadt a szendvics kivajazás ellenére is. - 3 pár kivehető tálca található benne. - könnyen takarítható, - az amerikai szendvicstárca kiváló (nem ragad bele és könnyen kivehető) - panini / grill tárca is kiváló (egész szendvics készítése és zöldségek grillezése 5*) - gofritárca is könnyen használható Zsiradék hozzáadása nélkül készíthető minden a sütőben.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HD2350/80 Szendvicssütő
olaszm_6769
26/10/2024
Magyarország
A promóció része
Praktikus 3 az 1-ben szendvics és gofri sütő
Nagyon tetszik hogy nem foglal sok helyet, kis kompakt, hamar felmelegszik és finom szendvicset süt. A betétek könnyen cserélhetőek és moshatóak. Remélem tartós lesz rajta a bevonat is. Ha egy kompakt kis szendvics és gofri sütőt keresel akkor ez jó választás lehet.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HD2350/80 Szendvicssütő
edin12
16/10/2024
Magyarország
A promóció része
Nagyszerű
Nagyon jó minőségű kis szendvics sütő. Könnyű a használata és gyorsan lehet vele különféle ételeket csinálni. Zsiradék mentesen is lehet benne sütni, nem tapad bele az étel. 3 könnyen kiszedhető sütőlapot tartalmaz egy szendvicshez, egy gofrihoz és egy paninihez. Egyenletesen süt, finom, ropogós, ízletes. A sütőlapok könnyen tisztíthatóak. Az oldalán található még egy be - ki kapcsoló gomb. A tetején jelzőfény mutatja, mikor melegedett fel a sütő. Van rajta egy tartó amire rá lehet a kábelt tekerni. Könnyen nyitható és csukható, a zár pontosan illeszkedik. Helytakarékos, kevés helyet foglal, ha szükséges állítva is lehet tárolni mivel így van kialakítva. Szerintem ennyi pénzért megéri!
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HD2350/80 Szendvicssütő
