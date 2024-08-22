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  • KA_2023_HD2510_90_APS_Fullframe_Core.tif
  • KA_2023_HD2510_90_RFT_Fullframe_Core.tif
  • KA_2023_HD2510_90_APS_Fullframe_Core.tif

Essentials CollectionPhilips 1000 Series kenyérpirító

HD2510/90

5

| (1) Vélemény

Ropogós pirítós minden egyes nap

Pirítson meg bármilyen típusú kenyeret úgy, ahogyan szereti a Philips Essentials Collection 1000 Series kenyérpirítóval. Az enyhén ropogóstól az aranybarnáig 6 pirítási beállítás közül választhat.

Összes előny megtekintése

Pirítson kenyeret ízlés szerint a 6 pirítási beállítással

Ropogós pirítós minden egyes nap

  • Tartós, biztonságos és hatékony kenyérpirítás

  • Praktikus és kényelmes kialakítás

  • Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet

Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet

Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet

Ezt a reggelizőkészletet arra tervezték, ami igazán számít. Fedezze fel a teljes készletet a hozzá tartozó csepegtetős kávéfőzővel és vízforralóval.

6 pirítási beállítás az ízlés szerinti pirítós elkészítéséhez

6 pirítási beállítás az ízlés szerinti pirítós elkészítéséhez

A hat beállítás segítségével eltérő típusú pékárukat piríthat anélkül, hogy megégnének. Csak állítsa a pirítás mértékét, hogy a pirítósa pontosan olyan legyen, amilyennek elképzelte.

2 nagy méretű nyílás a különböző méretű pékárukhoz

2 nagy méretű nyílás a különböző méretű pékárukhoz

Élvezze a sokoldalú használatot a különböző szeletekhez kialakított két széles nyílással – a kenyértől egészen a bagelig és minden egyéb szelethez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

4
3
2
1

22/08/2024

România

România

Foarte delicat si eficient

A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.