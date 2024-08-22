2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HD2510/90
Ropogós pirítós minden egyes nap
Pirítson meg bármilyen típusú kenyeret úgy, ahogyan szereti a Philips Essentials Collection 1000 Series kenyérpirítóval. Az enyhén ropogóstól az aranybarnáig 6 pirítási beállítás közül választhat.
Tartós, biztonságos és hatékony kenyérpirítás
Praktikus és kényelmes kialakítás
Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet
Ezt a reggelizőkészletet arra tervezték, ami igazán számít. Fedezze fel a teljes készletet a hozzá tartozó csepegtetős kávéfőzővel és vízforralóval.
A hat beállítás segítségével eltérő típusú pékárukat piríthat anélkül, hogy megégnének. Csak állítsa a pirítás mértékét, hogy a pirítósa pontosan olyan legyen, amilyennek elképzelte.
Élvezze a sokoldalú használatot a különböző szeletekhez kialakított két széles nyílással – a kenyértől egészen a bagelig és minden egyéb szelethez.
5.0
5-ből
1
Vélemény
Birsan
22/08/2024
România
Foarte delicat si eficient
A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000