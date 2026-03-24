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Összes sorozat
Essentials Collection Philips 1000 Series kenyérpirító
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HD2510/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
642001001444_HD2510_EU9_UM DFU
Mind (2)
Melegíthetek zsemlét vagy kiflit a Philips kenyérpirítóval?
Milyen pirítási beállításokat használjak a Philips kenyérpirítóval?
Füstöt bocsát ki a Philips kenyérpirító
A kenyér beszorult a Philips kenyérpirítóba
A Philips kenyérpirító nem kapcsolódik be
Nem tudom kivenni a kenyeret a Philips kenyérpirítóból
A Philips kenyérpirító karja nem marad lent
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