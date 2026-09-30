Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.

A 8 pirítási beállításnak és a hasznos melegítőrácsnak köszönhetően aranybarna, ropogós pirítósokkal és meleg péksüteményekkel kényeztetheti magát, pont úgy, ahogy szereti őket. A Philips 3000 Series kenyérpirító egyszerűen, de stílusosan dolgozik. A kifinomult megjelenésű készülék minden otthon modern éke.