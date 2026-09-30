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Összes sorozat

  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
  • Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.

3000 SeriesPhilips kenyérpirító

HD2511/90

Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.

A 8 pirítási beállításnak és a hasznos melegítőrácsnak köszönhetően aranybarna, ropogós pirítósokkal és meleg péksüteményekkel kényeztetheti magát, pont úgy, ahogy szereti őket. A Philips 3000 Series kenyérpirító egyszerűen, de stílusosan dolgozik. A kifinomult megjelenésű készülék minden otthon modern éke.

Összes előny megtekintése

Zsemlék és péksütemények olyanra pirítva, ahogy szereti őket.

Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.

  • Fedezze fel a 3000 Series reggelizőkészletet

  • Pirítson különböző fajta kenyereket

  • Kifinomult, modern kialakítás

Reggelizőkészlet vízforralóval és kávéfőzővel

Reggelizőkészlet vízforralóval és kávéfőzővel

Fedezze fel a 3000 Series reggelizőkészletet a hozzá tartozó vízforralóval és csepegtetős kávéfőzővel. Hogy mindig stílusosan induljon a napja.

Ízletes pirítós, ahogy csak szeretné, a 8 pirítási beállításnak köszönhetően

Ízletes pirítós, ahogy csak szeretné, a 8 pirítási beállításnak köszönhetően

A 8 beállítással tökéletes pirítóst készíthet pont úgy, ahogy szereti. Bármilyen kenyérhez beállíthatja, vastaghoz vagy vékonyhoz, enyhén pirítotthoz vagy ropogós aranybarnához.

Egyenletes pirítás minden kenyér esetében a 2 nagy, középre igazító rekesszel

Egyenletes pirítás minden kenyér esetében a 2 nagy, középre igazító rekesszel

Emelje magasabb szintre a reggelit, és lásson messzebbre az egyszerű pirítósnál! A 2 nagy és állítható rekesz különféle méretű és típusú kenyereknek is helyet biztosít. A középre igazító funkció tökéletesen a rekesz közepére helyezi a szeleteket, hogy vastagságtól függetlenül egyenletesen piruljanak.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.