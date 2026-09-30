2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HD2511/90
Készítsen finom pirítóst. Mindennap, stílusosan.
A 8 pirítási beállításnak és a hasznos melegítőrácsnak köszönhetően aranybarna, ropogós pirítósokkal és meleg péksüteményekkel kényeztetheti magát, pont úgy, ahogy szereti őket. A Philips 3000 Series kenyérpirító egyszerűen, de stílusosan dolgozik. A kifinomult megjelenésű készülék minden otthon modern éke.
Fedezze fel a 3000 Series reggelizőkészletet
Pirítson különböző fajta kenyereket
Kifinomult, modern kialakítás
Fedezze fel a 3000 Series reggelizőkészletet a hozzá tartozó vízforralóval és csepegtetős kávéfőzővel. Hogy mindig stílusosan induljon a napja.
A 8 beállítással tökéletes pirítóst készíthet pont úgy, ahogy szereti. Bármilyen kenyérhez beállíthatja, vastaghoz vagy vékonyhoz, enyhén pirítotthoz vagy ropogós aranybarnához.
Emelje magasabb szintre a reggelit, és lásson messzebbre az egyszerű pirítósnál! A 2 nagy és állítható rekesz különféle méretű és típusú kenyereknek is helyet biztosít. A középre igazító funkció tökéletesen a rekesz közepére helyezi a szeleteket, hogy vastagságtól függetlenül egyenletesen piruljanak.
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