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3000 Series Philips kenyérpirító

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3000 SeriesPhilips kenyérpirító

HD2511/90

3000 Series Philips kenyérpirító

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of Conformity

  • PDF fájl, 633.5 kB
  • 1 September 2025

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 1.9 MB
  • 6 February 2026

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