Élvezze a mindig finom pirítósokat ezzel a kompakt Philips kenyérpirítóval. A két nagy méretű kenyérnyílás és az egyenletes pirítás érdekében változtatható nyílásszélesség funkció mellett az állítható pirulás-szabályozóval egyszerűen kiválaszthatja a megfelelő mértékű pirítási fokozatot. Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért.