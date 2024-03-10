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Daily Collection Kenyérpirító

Gyártás megszűnt

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Daily CollectionKenyérpirító

HD2566/70

Daily Collection Kenyérpirító

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF fájl, 758.6 kB
  • 10 March 2024

Élvezze a mindig finom pirítósokat ezzel a kompakt Philips kenyérpirítóval. A két nagy méretű kenyérnyílás és az egyenletes pirítás érdekében változtatható nyílásszélesség funkció mellett az állítható pirulás-szabályozóval egyszerűen kiválaszthatja a megfelelő mértékű pirítási fokozatot. Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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