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Összes sorozat

  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
  • Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.

Új

Philips 3000-es sorozatTöbbfunkciós főzőkészülék

HD2616/70

Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.
A hagyományos többfunkciós főzőkészülékekkel ellentétben a Philips többfunkciós főzőkészülék valódi automatikus nyomáskioldással rendelkezik a biztonságos, erőfeszítés nélküli főzéshez, amelyhez nem szükséges kézi gőzszelep-forgatás, valamint DualPulse technológiával, amely a magas és alacsony nyomás váltakoztatásával pontos főzési görbét hoz létre a mélyebb, gazdagabb ízek felszabadításához.
Összes előny megtekintése

13 az 1-ben többfunkciós főzés egyetlen gombnyomásra

Ízekben gazdag ételek. Felügyelet nélkül.

  • Biztonságosabb, gyorsabb, kéz nélküli főzés

  • 13 előre beállított program a nagyobb változatosságért, kevesebb erőfeszítéssel

  • Megőrzi az extra ízt a gazdagabb eredményekért

  • 6 literes kapacitás, tökéletes a mindennapi étkezésekhez

Valódi automatikus nyomáskioldás, kézi beavatkozás nélkül

Valódi automatikus nyomáskioldás, kézi beavatkozás nélkül

A hagyományos multicookerekkel* ellentétben nincs szükség kézi szelepforgatásra vagy gombnyomásra. A gőz automatikusan távozik a nyomás alatti főzés végén — valóban erőfeszítés nélküli főzés az elejétől a végéig.

Magasabb szintű eredmények a DualPulse nyomástechnológiával

Magasabb szintű eredmények a DualPulse nyomástechnológiával

A hagyományos multicookerekkel* ellentétben, amelyek állandó nyomást tartanak, új technológiánk váltakoztatja a magas és alacsony nyomást, hogy pontos főzési görbét hozzon létre, amely megőrzi az ízeket. Akár 13%-kal szaftosabb** és 28%-kal porhanyósabb** húsételek.

13 az 1-ben főzési előbeállítás karnyújtásnyira

13 az 1-ben főzési előbeállítás karnyújtásnyira

13 előre beállított program — marhahústól, báránytól, csirkétől és kacsától kezdve a levesig, rizsig és zabkásáig — dedikált főzési módokkal a nyomás alatti főzéstől, párolástól, sütéstől, lassú főzéstől és pirítástól az újramelegítésig. A kézi beállítás lehetővé teszi a főzési preferenciák testreszabását.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Összehasonlítva a HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103 modellekkel

  2. A WBSF és nedvességtartalom-veszteség tesztje sertés- és csirkehúson, a tűzhelyen történő főzéssel összehasonlítva.

  3. A Philips többfunkciós főzőkészülékeken végzett belső laboratóriumi mérések alapján. A főzési idők mérése vörösbableves vagy marhahús esetében (a felmelegedéstől a teljes nyomáskioldásig) a tűzhelyen használt főzőedényhez képest, jól átfőtt és puha eredményekhez. A pontos százalékok termékenként változhatnak.