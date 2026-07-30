2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
HD2616/70
Biztonságosabb, gyorsabb, kéz nélküli főzés
13 előre beállított program a nagyobb változatosságért, kevesebb erőfeszítéssel
Megőrzi az extra ízt a gazdagabb eredményekért
6 literes kapacitás, tökéletes a mindennapi étkezésekhez
A hagyományos multicookerekkel* ellentétben nincs szükség kézi szelepforgatásra vagy gombnyomásra. A gőz automatikusan távozik a nyomás alatti főzés végén — valóban erőfeszítés nélküli főzés az elejétől a végéig.
A hagyományos multicookerekkel* ellentétben, amelyek állandó nyomást tartanak, új technológiánk váltakoztatja a magas és alacsony nyomást, hogy pontos főzési görbét hozzon létre, amely megőrzi az ízeket. Akár 13%-kal szaftosabb** és 28%-kal porhanyósabb** húsételek.
13 előre beállított program — marhahústól, báránytól, csirkétől és kacsától kezdve a levesig, rizsig és zabkásáig — dedikált főzési módokkal a nyomás alatti főzéstől, párolástól, sütéstől, lassú főzéstől és pirítástól az újramelegítésig. A kézi beállítás lehetővé teszi a főzési preferenciák testreszabását.
Értékelések
Összehasonlítva a HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103 modellekkel
A WBSF és nedvességtartalom-veszteség tesztje sertés- és csirkehúson, a tűzhelyen történő főzéssel összehasonlítva.
A Philips többfunkciós főzőkészülékeken végzett belső laboratóriumi mérések alapján. A főzési idők mérése vörösbableves vagy marhahús esetében (a felmelegedéstől a teljes nyomáskioldásig) a tűzhelyen használt főzőedényhez képest, jól átfőtt és puha eredményekhez. A pontos százalékok termékenként változhatnak.