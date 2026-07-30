A Philips többfunkciós főzőkészülékeken végzett belső laboratóriumi mérések alapján. A főzési idők mérése vörösbableves vagy marhahús esetében (a felmelegedéstől a teljes nyomáskioldásig) a tűzhelyen használt főzőedényhez képest, jól átfőtt és puha eredményekhez. A pontos százalékok termékenként változhatnak.