2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD2627/20
Gyártás megszűnt
User Manual Philips Toaster
A változtatható nyílásokkal rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Kényelmes a zsemlemelegítő, a kiolvasztó és az újramelegítő funkciónak köszönhetően. A biztonságos használatról az extra kenyérkiemelő funkció, a kiadógomb és a hideg falú burkolat gondoskodik.