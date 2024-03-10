A változtatható nyílásokkal rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Kényelmes a zsemlemelegítő, a kiolvasztó és az újramelegítő funkciónak köszönhetően. A biztonságos használatról az extra kenyérkiemelő funkció, a kiadógomb és a hideg falú burkolat gondoskodik.