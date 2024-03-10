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Kenyérpirító

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Kenyérpirító

HD2627/20

Kenyérpirító

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Toaster

  • PDF fájl, 3.9 MB
  • 10 March 2024

A változtatható nyílásokkal rendelkező kenyérpirítóval egyenletesen aranybarna pirítós készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Kényelmes a zsemlemelegítő, a kiolvasztó és az újramelegítő funkciónak köszönhetően. A biztonságos használatról az extra kenyérkiemelő funkció, a kiadógomb és a hideg falú burkolat gondoskodik.

  • PDF fájl
  • 31 March 2024

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