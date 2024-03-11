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Viva Collection Kenyérpirító

Gyártás megszűnt

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Viva CollectionKenyérpirító

HD2630/40

Viva Collection Kenyérpirító

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Viva Collection Toaster

  • PDF fájl, 3.9 MB
  • 11 March 2024

Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster

  • PDF fájl, 1.2 MB
  • 10 March 2024

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