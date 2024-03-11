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Sütés-főzés
Összes sorozat
Viva Collection Kenyérpirító
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD2630/40
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User Manual Philips Viva Collection Toaster
Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster
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Milyen pirítási beállításokat használjak a Philips kenyérpirítóval?
Füstöt bocsát ki a Philips kenyérpirító
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