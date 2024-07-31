Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Sütés-főzés
Összes sorozat
Viva Collection Kenyérpirító
Támogatás
HD2637/10
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Toaster
Mind (2)
Melegíthetek zsemlét vagy kiflit a Philips kenyérpirítóval?
Milyen pirítási beállításokat használjak a Philips kenyérpirítóval?
A kenyér beszorult a Philips kenyérpirítóba
A Philips kenyérpirító nem kapcsolódik be
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben