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Összes sorozat

  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés

Környezettudatos kiadás5000-es sorozatú kenyérpirító

HD2640/10

4.9
| (14) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

4 Díjak

Könnyedebb reggelizés
Készítse el pirítósát ízlésének megfelelően minden reggel. 100% biológiai alapú műanyagból² készült, fenntartható kialakítású, így 14%-kal kisebb a karbonlábnyoma¹ a gyártási folyamat során, hogy egy kicsit zöldebb legyen a jövő.
Összes előny megtekintése

A Philips környezettudatos kenyérpirítójával

Könnyedebb reggelizés

  • 100%-ban bioalapú műanyag²

  • 8 pirítási beállítás

  • 2 nyílásos, kompakt kialakítás

  • Selyemfehér, matt bevonat

Készítsen minden reggel pontosan olyan pirítóst, amilyet szeret

Készítsen minden reggel pontosan olyan pirítóst, amilyet szeret

A 830 W teljesítménnyel rendelkező 2 nyílásos, kompakt kenyérpirító segítségével pontosan olyan pirítóst készíthet, amilyet szeret.

Fenntartható kialakítás a zöldebb jövőért

Fenntartható tervezés 100%-os bioalapú műanyagok² felhasználásával a gyártás alatti CO2-kibocsátás 14%-kal¹ való csökkentése érdekében. Ez az áttörést jelentő anyag nemcsak a konyha szempontjából jelentős, de a környezetre is pozitív hatást gyakorol.

Beépített zsemletartó a péksütemények melegítéséhez

Beépített zsemletartó a péksütemények melegítéséhez

A beépített zsemletartónak köszönhetően kedvenc péksüteményeit, valamint kiflit, zsemlét a pirítóstól külön készítheti elő.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.9

5-ből

14

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

09/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny

Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.

Előnyök

Kvalita, šetří životní prostředí, cena

Hátrányok

Žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu

Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit

Előnyök

Ekologický obal

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu pěkný toastovač

Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.

Előnyök

Pěkný design, rychlý

Hátrányok

kratší kabel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. ¹A számítás ugyanazon készülék bioműanyagból történő gyártásán alapul, szemben a 100%-osan új műanyagból (vagy tiszta polipropilénből) való gyártással

  2. ²A készülékház 100% minősített, bioalapú forrásokból származó PP műanyagból készült, anyagmérleg alapján. (A BioPP az összes műanyag 94%-át teszi ki.)