2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
100%-ban bioalapú műanyag²
8 pirítási beállítás
2 nyílásos, kompakt kialakítás
Selyemfehér, matt bevonat
A 830 W teljesítménnyel rendelkező 2 nyílásos, kompakt kenyérpirító segítségével pontosan olyan pirítóst készíthet, amilyet szeret.
Fenntartható tervezés 100%-os bioalapú műanyagok² felhasználásával a gyártás alatti CO2-kibocsátás 14%-kal¹ való csökkentése érdekében. Ez az áttörést jelentő anyag nemcsak a konyha szempontjából jelentős, de a környezetre is pozitív hatást gyakorol.
A beépített zsemletartónak köszönhetően kedvenc péksüteményeit, valamint kiflit, zsemlét a pirítóstól külön készítheti elő.
Díjak
4.9
5-ből
14
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kulíšek 1
09/01/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny
Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.
Előnyök
Kvalita, šetří životní prostředí, cena
Hátrányok
Žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu
Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit
Előnyök
Ekologický obal
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Opravdu pěkný toastovač
Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.
Előnyök
Pěkný design, rychlý
Hátrányok
kratší kabel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
¹A számítás ugyanazon készülék bioműanyagból történő gyártásán alapul, szemben a 100%-osan új műanyagból (vagy tiszta polipropilénből) való gyártással
²A készülékház 100% minősített, bioalapú forrásokból származó PP műanyagból készült, anyagmérleg alapján. (A BioPP az összes műanyag 94%-át teszi ki.)