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Összes sorozat
Avance Collection Kenyérpirító
Gyártás megszűnt
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HD2698/00
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Consumer Care Book Philips Avance Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Toaster HD2698/00 - English (US)
Mind (2)
Melegíthetek zsemlét vagy kiflit a Philips kenyérpirítóval?
Milyen pirítási beállításokat használjak a Philips kenyérpirítóval?
A kenyér beszorult a Philips kenyérpirítóba
A Philips kenyérpirító nem kapcsolódik be
A Philips kenyérpirító karja nem marad lent
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