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Vízforralók
Összes sorozat
Daily Collection Vízforraló
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD4646/70
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD4646/70 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Mind (2)
Használhatom a Philips vízforralót vízkőszűrő nélkül?
A Philips vízforraló vízkőszűrőjének tisztítása
TALPEGYSÉG, EUR, 2 TŰS
TALPEGYSÉG, BS, 3 TŰS
A Philips vízforraló nem kapcsol be
A Philips vízforralóm belsejében apró foltok találhatók
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