Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Vízforralók
Összes sorozat
Vízforraló
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD4665/20
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
User Manual Philips Kettle
A robusztus, fém Philips vízforraló lapos fűtőeleme gyorsan felforralja a vizet, és egyszerűen tisztítható.
A Philips vízforraló nem kapcsol be
A Philips vízforralóm belsejében apró foltok találhatók
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben