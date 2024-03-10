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Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Vízforraló

HD4665/20

Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Kettle

  • PDF fájl, 2.3 MB
  • 10 March 2024

A robusztus, fém Philips vízforraló lapos fűtőeleme gyorsan felforralja a vizet, és egyszerűen tisztítható.

  • PDF fájl
  • 4 June 2024

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