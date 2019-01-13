2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1,7 l, 2400 W
1 csészés kijelző
Ezüstös fekete
Billenő fedél
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége van, így biztosítva a termék akár 66%-os energia- és vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.
Nagy nyílással ellátott billenő fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől való védelem biztosítása érdekében.
A Philips vízforraló rejtett rozsdamentes acél fűtőeleme gyors forrást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.
4.4
5-ből
24
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
marean777
13/01/2019
România
Super.
Il folosim in fiecare zi si il recomandam cu mare drag.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător
marean
30/06/2017
România
Ellenőrzött vevő
Superb.
Practic si usor de folosit...il recomand cu mare drag.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător
Nefarrio
07/11/2020
Україна
Гарний чайник
Чудовий та надійний чайник, який на всі 100% справляється зі своїми функціями. Проблем з ним в нас ніколи не було. Плюс гарний дизайн та чорний колір. Захист від перегріву заслуговує на окрему увагу - можна не боятися, що прилад згорить, а разом з ним і квартира)) Загалом моду сміливо рекомендувати його всім, не пожалкуєте.
Előnyök
Дизайн, якість, надійність, довговічність.
Hátrányok
Такого немає.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/20 Чайник
Date of Use 2018-11-07