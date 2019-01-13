TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
  • Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel

Gyártás megszűnt

Viva CollectionVízforraló

HD4677/20

4.4
| (24) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket
Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel
A stílusos Philips HD4677/20 vízforraló egyedülálló „egycsészés kijelző” funkciójával kizárólag annyi vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van. A 66%-os energiamegtakarítás mellett csökkentheti a káros környezeti hatásokat is
Összes előny megtekintése

A vízforralóval akár 66 % energia is megtakarítható

Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel

  • 1,7 l, 2400 W

  • 1 csészés kijelző

  • Ezüstös fekete

  • Billenő fedél

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége van, így biztosítva a termék akár 66%-os energia- és vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.

Nagy nyílású, billenő fedél - egyszerű tisztítás és vízfeltöltés

Nagy nyílású, billenő fedél - egyszerű tisztítás és vízfeltöltés

Nagy nyílással ellátott billenő fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől való védelem biztosítása érdekében.

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

A Philips vízforraló rejtett rozsdamentes acél fűtőeleme gyors forrást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

24

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

3

13/01/2019

România

România

Super.

Il folosim in fiecare zi si il recomandam cu mare drag.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător

30/06/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

Superb.

Practic si usor de folosit...il recomand cu mare drag.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/40 Fierbător

07/11/2020

Україна

Україна

Гарний чайник

Чудовий та надійний чайник, який на всі 100% справляється зі своїми функціями. Проблем з ним в нас ніколи не було. Плюс гарний дизайн та чорний колір. Захист від перегріву заслуговує на окрему увагу - можна не боятися, що прилад згорить, а разом з ним і квартира)) Загалом моду сміливо рекомендувати його всім, не пожалкуєте.

Előnyök

Дизайн, якість, надійність, довговічність.

Hátrányok

Такого немає.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/20 Чайник

Date of Use 2018-11-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Viva Collection HD4677/20 Чайник

Date of Use 2018-11-07

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.