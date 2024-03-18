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Vízforralók
Összes sorozat
Viva Collection Vízforraló
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD4677/20
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/20 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Kettle
Mind (1)
Használhatom a Philips vízforralót vízkőszűrő nélkül?
A Philips vízforraló nem kapcsol be
A Philips vízforralóm belsejében apró foltok találhatók
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