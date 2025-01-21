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Kávé
Összes sorozat
Kávéskanna
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD5022
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Ez a kanna a kávéfőzővel készített kávét gyűjti össze. Garantáltan megőrzi a kávé aromáját és megfelelő hőmérsékletét. Kompatibilis a Philips Viva Collection és Café Gaia készülékekkel.
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