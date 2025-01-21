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Kávéskanna

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Kávéskanna

HD5022

Kávéskanna

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Ez a kanna a kávéfőzővel készített kávét gyűjti össze. Garantáltan megőrzi a kávé aromáját és megfelelő hőmérsékletét. Kompatibilis a Philips Viva Collection és Café Gaia készülékekkel.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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