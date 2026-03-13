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Eszpresszógép Philips főzőegység-kenőanyag
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HD5061/01
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A Philips kenőanyag segítségével tökéletes állapotban tarthatja eszpresszógépe központi egységét. A kenőolaj egyáltalán nem jelent veszélyt az emberi szervezetre.
Series 2200Automata eszpresszógépek
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