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Eszpresszógép Philips főzőegység-kenőanyag

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EszpresszógépPhilips főzőegység-kenőanyag

HD5061/01

Eszpresszógép Philips főzőegység-kenőanyag

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  • How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series
    How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series

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Útmutatók és dokumentumok

A Philips kenőanyag segítségével tökéletes állapotban tarthatja eszpresszógépe központi egységét. A kenőolaj egyáltalán nem jelent veszélyt az emberi szervezetre.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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