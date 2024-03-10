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Aluminium Collection Kávéfőző

Gyártás megszűnt

Támogatás

Aluminium CollectionKávéfőző

HD5410/00

Aluminium Collection Kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF fájl, 1.9 MB
  • 10 March 2024

Ez az elegáns kávéfőző egyedülálló „Boil & Brew” rendszerének köszönhetően gazdag aromájú, hiánytalan ízvilágú kávét készít

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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