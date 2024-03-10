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Kávé
Összes sorozat
Aluminium Collection Kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD5410/00
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User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00
Ez az elegáns kávéfőző egyedülálló „Boil & Brew” rendszerének köszönhetően gazdag aromájú, hiánytalan ízvilágú kávét készít
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Milyen gyakran kell vízkőmentesítenem a Philips kávéfőzőt?
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