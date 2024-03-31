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Philips Saeco Kávéspoharak

Gyártás megszűnt

Támogatás

Philips SaecoKávéspoharak

HD7015/00

Philips Saeco Kávéspoharak

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A Saeco HD7015/00 poharakat a valódi kávérajongók számára készítettük. A dupla falú pohárral tökéletesen megőrizhető a kávékülönlegességek hőmérséklete és ízhatása. Az ízesítőket a csészealjakon helyezheti el.

  • PDF fájl
  • 31 March 2024

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