Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Kávé
Összes sorozat
Philips Saeco Kávéspoharak
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD7015/00
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
A Saeco HD7015/00 poharakat a valódi kávérajongók számára készítettük. A dupla falú pohárral tökéletesen megőrizhető a kávékülönlegességek hőmérséklete és ízhatása. Az ízesítőket a csészealjakon helyezheti el.
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben