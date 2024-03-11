Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Kávé
Összes sorozat
Daily Collection Egycsészés kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD7140/55
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
User Manual Philips
Élvezze a jó minőségű kávét, amit ez a kompakt és modern kivitelű, megbízható kávéfőző készít, melynek tárolása is egyszerű
Mind (1)
Milyen gyakran kell vízkőmentesítenem a Philips kávéfőzőt?
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben