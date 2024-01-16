Kortyolgasson még több finomságot a Philips Essential Collection 1000 Series filteres kávéfőző segítségével. Akár 10 csésze forró kávét is lefőzhet a nagy, 1,2 literes kapacitásnak és a melegen tartás funkciónak köszönhetően. Több kávét készít, és hosszabban megőrzi a friss ízeket.
Essentials Collection
Philips 1000 Series filteres kávéfőző
Fenséges kávé mindennapra
Élvezze a forró kávé hosszan tartó élményét
Tartós, biztonságos és hatékony lefőzés
Praktikus és kényelmes kialakítás
Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet
Ezt a reggelizőkészletet arra tervezték, ami igazán számít. Fedezze fel a teljes készletet a hozzá tartozó vízforralóval és kenyérpirítóval.
1,2 literes kanna akár 10 csésze kávéhoz
Főzzön többet, igyon többet. Az 1,2 literes üvegkancsóval akár 10 csészényit is lefőzhet kedvenc kávéjából.
Melegen tartás üzemmód a forró kávé hosszan tartó élményéért
A csepegtetős kávéfőzőnk minden egyes kávéfőzés után 30 percre automatikusan Melegen tartás üzemmódba kapcsol, hogy hosszabb ideig élvezhesse a forró kávét.
Cseppzáró rendszer, hogy bármikor és egyszerűen élvezhesse kávéját
Nem kell megvárnia, hogy egy teljes kanna lefőjön. Vegye ki a kannát, amikor csak akarja, mindenféle probléma nélkül. Élvezze a rugalmasságot és az irányíthatóságot, hogy bármikor beiktathasson egy frissítő kávészünetet.
Vízszintjelző a könnyebb feltöltés érdekében
Nem kell többé találgatni feltöltés közben. A vízszintjelző segítségével könnyen hozzáadhatja a megfelelő víz mennyiséget.
Biztonságos automatikus kikapcsolás
Minden egyes kávéfőzés után a csepegtető kávéfőző 30 percig Melegen tartás üzemmódban marad, majd automatikusan kikapcsol, így biztosítva a biztonságos, gondtalan kávéfőzést.