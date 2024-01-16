Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    Fenséges kávé mindennapra

      Essentials Collection Philips 1000 Series filteres kávéfőző

      HD7430/90

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Fenséges kávé mindennapra

      Kortyolgasson még több finomságot a Philips Essential Collection 1000 Series filteres kávéfőző segítségével. Akár 10 csésze forró kávét is lefőzhet a nagy, 1,2 literes kapacitásnak és a melegen tartás funkciónak köszönhetően. Több kávét készít, és hosszabban megőrzi a friss ízeket.

      Összes előny megtekintése

      Essentials Collection Philips 1000 Series filteres kávéfőző

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      Essentials Collection
      - {discount-value}

      Essentials Collection

      Philips 1000 Series filteres kávéfőző

      összes

      recurring payment

      Fenséges kávé mindennapra

      Élvezze a forró kávé hosszan tartó élményét

      • Tartós, biztonságos és hatékony lefőzés
      • Praktikus és kényelmes kialakítás
      • Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet
      Ezt a reggelizőkészletet arra tervezték, ami igazán számít. Fedezze fel a teljes készletet a hozzá tartozó vízforralóval és kenyérpirítóval.

      1,2 literes kanna akár 10 csésze kávéhoz

      Főzzön többet, igyon többet. Az 1,2 literes üvegkancsóval akár 10 csészényit is lefőzhet kedvenc kávéjából.

      Melegen tartás üzemmód a forró kávé hosszan tartó élményéért

      A csepegtetős kávéfőzőnk minden egyes kávéfőzés után 30 percre automatikusan Melegen tartás üzemmódba kapcsol, hogy hosszabb ideig élvezhesse a forró kávét.

      Cseppzáró rendszer, hogy bármikor és egyszerűen élvezhesse kávéját

      Nem kell megvárnia, hogy egy teljes kanna lefőjön. Vegye ki a kannát, amikor csak akarja, mindenféle probléma nélkül. Élvezze a rugalmasságot és az irányíthatóságot, hogy bármikor beiktathasson egy frissítő kávészünetet.

      Vízszintjelző a könnyebb feltöltés érdekében

      Nem kell többé találgatni feltöltés közben. A vízszintjelző segítségével könnyen hozzáadhatja a megfelelő víz mennyiséget.

      Biztonságos automatikus kikapcsolás

      Minden egyes kávéfőzés után a csepegtető kávéfőző 30 percig Melegen tartás üzemmódban marad, majd automatikusan kikapcsol, így biztosítva a biztonságos, gondtalan kávéfőzést.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Funkciók
        Filteres kávé
        Víztartály űrtartalma
        1,4 l
        Csúszásmentes talp
        Igen
        Felület
        Gomb
        Kábel hossza
        75 cm +10/-5 cm
        Melegen tartás funkció
        Igen
        Időzítő
        Igen
        Üzemi fény
        Igen
        Űrtartalom szintjelzése
        1,25 l
        Kehely anyaga
        Üveg
        Pulzáló funkció
        n. a.
        Jótállás
        2 év

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        1000 W
        Feszültség
        220-240 V~
        Frekvencia
        50-60 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        4 db/doboz
        Akkumulátoros termék
        Nem

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        27 cm
        Termék szélessége
        16,6 cm
        Termék magassága
        33,8 cm
        Termék tömege
        1,48 kg
        Csomagolás hossza
        29,8 cm
        Csomagolás szélessége
        20,2 cm
        Csomagolás magassága
        37,2 cm
        Tömege csomagolással
        2,15 kg

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.