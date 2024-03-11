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Kávé
Összes sorozat
Daily Collection Kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD7450/70
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Élvezze a jó minőségű filteres kávét, amit ez az intelligens és kompakt kivitelű, megbízható Philips kávéfőző készít, melynek tárolása is egyszerű.
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Milyen gyakran kell vízkőmentesítenem a Philips kávéfőzőt?
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