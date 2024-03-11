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Daily Collection Kávéfőző

Gyártás megszűnt

Támogatás

Daily CollectionKávéfőző

HD7450/70

Daily Collection Kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF fájl, 1.3 MB
  • 11 March 2024

Élvezze a jó minőségű filteres kávét, amit ez az intelligens és kompakt kivitelű, megbízható Philips kávéfőző készít, melynek tárolása is egyszerű.

  • PDF fájl
  • 15 August 2024

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