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Kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Kávéfőző

HD7583/50

Kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 11 March 2024

Elegáns fém kávéfőző mindazok számára, akik könnyen kezelhető és megbízható készülékre vágynak. A kávéfőző méltányos ára kiváló minőséggel párosul. Elegáns, kompakt kialakítása révén egyszerűen tárolható.

  • PDF fájl
  • 26 June 2024

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