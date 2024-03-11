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Kávéfőző
Gyártás megszűnt
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HD7583/50
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User Manual Philips
Elegáns fém kávéfőző mindazok számára, akik könnyen kezelhető és megbízható készülékre vágynak. A kávéfőző méltányos ára kiváló minőséggel párosul. Elegáns, kompakt kialakítása révén egyszerűen tárolható.
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Milyen gyakran kell vízkőmentesítenem a Philips kávéfőzőt?
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