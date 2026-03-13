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Grind & Brew Filteres kávéfőző, 1,2 l

Gyártás megszűnt

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Grind & BrewFilteres kávéfőző, 1,2 l

HD7767/00

Grind & Brew Filteres kávéfőző, 1,2 l

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips Grind & Brew Coffee maker HD7767/00 - English (US)

  • PDF fájl, 954.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Grind & Brew Coffee maker HD7767/00

  • PDF fájl, 1.2 MB
  • 13 March 2026

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