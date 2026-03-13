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Kávé
Összes sorozat
Grind & Brew Filteres kávéfőző, 1,2 l
Gyártás megszűnt
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HD7767/00
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EU Declaration of conformity Philips Grind & Brew Coffee maker HD7767/00 - English (US)
User Manual Philips Grind & Brew Coffee maker HD7767/00
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Milyen gyakran kell vízkőmentesítenem a Philips kávéfőzőt?
Állandó kávészűrő
Tisztítókefe
Szemeskávé-tartály fedele
Kávéskanna
Szűrőtartó
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