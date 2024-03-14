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SENSEO® Original Kávéfőző

Gyártás megszűnt

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SENSEO® OriginalKávéfőző

HD7810/70

SENSEO® Original Kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips

  • PDF fájl, 568.4 kB
  • 14 March 2024

Remek kávé egyetlen gombnyomásra! A SENSEO® Original kávéfőzőt igazán könnyű használni a különleges fejlesztésű SENSEO® kávépárnáknak köszönhetően.

  • PDF fájl
  • 8 November 2025

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