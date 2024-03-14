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Kávé
Összes sorozat
SENSEO® Original Kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD7810/70
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User Manual Philips
Remek kávé egyetlen gombnyomásra! A SENSEO® Original kávéfőzőt igazán könnyű használni a különleges fejlesztésű SENSEO® kávépárnáknak köszönhetően.
Mind (4)
Milyen gyakran kell vízkőmentesíteni a SENSEO® készüléket?
Hol találhatok alkatrészeket és tartozékokat a SENSEO® készülékemhez?
A SENSEO® készülék mely részei tisztíthatók mosogatógépben?
Milyen vízkőmentesítő szert használjak a SENSEO® készülékhez?
Kifolyófedél
Csészetartó tálca
Kávékifolyó
Cseppfelfogó tálca
1 csészés kávépárnatartó
Philips 1 csészés kávépárnatartó
Philips 2 csészés kávépárnatartó
Philips víztartály
A SENSEO® a szokásosnál kevesebb kávét készít
Szivárog a SENSEO® kávéfőzőm
A SENSEO® kávéfőzőm a szokásosnál több zajt kelt
A SENSEO® kávéfőző jelzőfénye villog
Nem tudom kinyitni a SENSEO® kávéfőző fedelét
A SENSEO® kávé tetején nincs krémréteg
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