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SENSEO® Original Kávéfőző

Gyártás megszűnt

Támogatás

SENSEO® OriginalKávéfőző

HD7812/50

SENSEO® Original Kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fájl, 635.2 kB
  • 14 March 2024

User Manual Philips

  • PDF fájl, 568.4 kB
  • 14 March 2024

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