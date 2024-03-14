Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Kávé
Összes sorozat
SENSEO® Original Kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD7812/50
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips
Mind (4)
Milyen gyakran kell vízkőmentesíteni a SENSEO® készüléket?
Hol találhatok alkatrészeket és tartozékokat a SENSEO® készülékemhez?
A SENSEO® készülék mely részei tisztíthatók mosogatógépben?
Milyen vízkőmentesítő szert használjak a SENSEO® készülékhez?
Kifolyófedél
Csészetartó tálca
Kávékifolyó
Philips 1 csészés kávépárnatartó
Philips 2 csészés kávépárnatartó
Cseppfelfogó tálca
Philips víztartály
A SENSEO® a szokásosnál kevesebb kávét készít
Szivárog a SENSEO® kávéfőzőm
A SENSEO® kávéfőzőm a szokásosnál több zajt kelt
A SENSEO® kávéfőző jelzőfénye villog
Nem tudom kinyitni a SENSEO® kávéfőző fedelét
A SENSEO® kávé tetején nincs krémréteg
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben