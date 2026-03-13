2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD8645/09
Gyártás megszűnt
A Philips eszpresszógépem cseppfelfogó tálcája gyorsan megtelik
Philips eszpresszógépemnél a kávéhőmérséklet nem elég meleg
A Philips eszpresszógépem nem kapcsol be
A Philips eszpresszógép nem habosítja jól a tejet
Nem tudom kivenni a központi egységet a Philips eszpresszógépből
Nem tudom beállítani az őrlőbetétet Philips eszpresszógépemen
Őrölt kávé van a Philips eszpresszógépem központi egysége alatt
A Philips eszpresszógép kávéfőzés nélkül használja el az őrölt kávét
A Philips eszpresszógép szivárog
A központi egység nem helyezhető be a Philips eszpresszógépbe
A Philips eszpresszógépben nincs vízáramlás a tartályból
Zaj hallatszik a Philips eszpresszógépemből
A Philips eszpresszógép túl híg kávét főz
A Philips eszpresszógépen hibakód látható
Nem jön kávé a Philips eszpresszógépből