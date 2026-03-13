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Saeco Xsmall Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Saeco XsmallAutomata eszpresszó kávéfőző

HD8645/09

Saeco Xsmall Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF fájl, 182.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09 - English (US)

  • PDF fájl, 936.7 kB
  • 13 March 2026

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