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Kávé
Összes sorozat
2000 Series Automata eszpresszó kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD8651/29
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EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8651/29 - English (US)
User Manual Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
Cseppfelfogó tálca
Kávéőrlemény-tartó
Kávéolaj-eltávolító tabletták
Tejadagolóalkatrész-tisztító tasakok
Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
Víztartály
Cseppfelfogó tálca fedele
Szemeskávé-tartály fedele
Klasszikus tejhabosító
Őrlésbeállító gomb
Automata eszpresszógépHálózati tápkábel
EszpresszógépPhilips főzőegység-kenőanyag
Tisztítókefe
Vízkeménységmérő tesztcsík
Kis méretű vízszűrő
A Philips eszpresszógépem cseppfelfogó tálcája gyorsan megtelik
Philips eszpresszógépemnél a kávéhőmérséklet nem elég meleg
A Philips eszpresszógépem nem kapcsol be
A Philips eszpresszógép nem habosítja jól a tejet
A központi egység nem helyezhető be a Philips eszpresszógépbe
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