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2000 Series Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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2000 SeriesAutomata eszpresszó kávéfőző

HD8651/29

2000 Series Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8651/29 - English (US)

  • PDF fájl, 946.2 kB
  • 15 March 2024

User Manual Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine

  • PDF fájl, 11.3 MB
  • 14 March 2024

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