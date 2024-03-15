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Kávé
Összes sorozat
Philips Saeco Xsmall Automata eszpresszó kávéfőző
Gyártás megszűnt
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HD8745/09
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User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
Quick start guide Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
Automata eszpresszógépHálózati tápkábel
EszpresszógépPhilips főzőegység-kenőanyag
Központi egység
Tisztítókefe
Vízkeménységmérő tesztcsík
Kis méretű vízszűrő
A Philips eszpresszógépem cseppfelfogó tálcája gyorsan megtelik
Philips eszpresszógépemnél a kávéhőmérséklet nem elég meleg
A Philips eszpresszógépem nem kapcsol be
A Philips eszpresszógép nem habosítja jól a tejet
A Philips eszpresszógép túl híg kávét főz
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