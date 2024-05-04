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Kávé
Összes sorozat
Philips Saeco Intelia Automata eszpresszó kávéfőző
Gyártás megszűnt
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HD8752/89
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EU Declaration of conformity Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8752/89 - English (US)
User Manual Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8752/89
Cappuccinatore
Cseppfelfogó tálca rostélya
Kávéolaj-eltávolító tabletták
Tejadagolóalkatrész-tisztító tasakok
Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
Kávéőrlemény-tartó
Központi egység
Kávémérő kanál
Kávézaccgyűjtő fiók
Szemeskávé-tartály fedele
EszpresszógépPhilips főzőegység-kenőanyag
Tisztítókefe
Vízkeménységmérő tesztcsík
Kis méretű vízszűrő
A Philips eszpresszógépem cseppfelfogó tálcája gyorsan megtelik
Philips eszpresszógépemnél a kávéhőmérséklet nem elég meleg
A Philips eszpresszógépem nem kapcsol be
A Philips eszpresszógép nem habosítja jól a tejet
Zaj hallatszik a Philips eszpresszógépemből
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