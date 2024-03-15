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Kávé
Összes sorozat
Saeco Minuto Automata eszpresszó kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD8761/09
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EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8761/09 - English (US)
User Manual Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8761/09
Központi egység
Tálca központi egységhez
Kávéolaj-eltávolító tabletták
Tejadagolóalkatrész-tisztító tasakok
Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
Cseppfelfogó tálca fedele
Víztartály
Klasszikus tejhabosító
Kávémérő kanál
Cseppfelfogó tálca
Kávéőrlemény-tartó
Automata eszpresszógépHálózati tápkábel
EszpresszógépPhilips főzőegység-kenőanyag
Tisztítókefe
Vízkeménységmérő tesztcsík
Kis méretű vízszűrő
A Philips eszpresszógépem cseppfelfogó tálcája gyorsan megtelik
Philips eszpresszógépemnél a kávéhőmérséklet nem elég meleg
A Philips eszpresszógépem nem kapcsol be
A Philips eszpresszógép nem habosítja jól a tejet
A Philips eszpresszógép túl híg kávét főz
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