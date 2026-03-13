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3000 Series Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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3000 SeriesAutomata eszpresszó kávéfőző

HD8829/09

3000 Series Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Eco passport Philips 3100 series Fully automatic espresso machines - English (US)

  • PDF fájl, 206 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine HD8829/09 - English (US)

  • PDF fájl, 956.2 kB
  • 13 March 2026

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