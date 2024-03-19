Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Kávé
Összes sorozat
Saeco Energica Automata eszpresszó kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD8852/09
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of conformity Philips Energica Super-automatic espresso machine HD8852/09 - English (US)
User Manual Philips Energica Super-automatic espresso machine HD8852/09
Teljes tartály
Tejtartály fedele
Cseppfelfogó tálca
Kávéolaj-eltávolító tabletták
Tejadagolóalkatrész-tisztító tasakok
Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
Tejfelszívó cső
Automata eszpresszógépHálózati tápkábel
EszpresszógépPhilips főzőegység-kenőanyag
Tisztítókefe
Vízkeménységmérő tesztcsík
Kávéőrlemény-tartó
Belső cseppfelfogó tálca fedele
Belső cseppfelfogó tálca
Víztartály
Fedél a víztartályhoz
Szemeskávé-tartály fedele
Cseppfelfogó tálca fedele
Kis méretű vízszűrő
A Philips eszpresszógépem cseppfelfogó tálcája gyorsan megtelik
Philips eszpresszógépemnél a kávéhőmérséklet nem elég meleg
A Philips eszpresszógépem nem kapcsol be
A Philips eszpresszógép nem habosítja jól a tejet
A Philips eszpresszógép túl híg kávét főz
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben