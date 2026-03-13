A Saeco bemutatja az Intelia Deluxe készüléket, mely az intelligens tervezés és technológia megtestesítőjeként igazolt minőséget, kényelmet és mennyei kávét nyújt. A rozsdamentes acél házzal rendelkező, időtálló kialakítású Intelia készülék az olasz szakértelem nagykövete.