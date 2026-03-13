2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
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HD8906/01
Gyártás megszűnt
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01
A Saeco bemutatja az Intelia Deluxe készüléket, mely az intelligens tervezés és technológia megtestesítőjeként igazolt minőséget, kényelmet és mennyei kávét nyújt. A rozsdamentes acél házzal rendelkező, időtálló kialakítású Intelia készülék az olasz szakértelem nagykövete.
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