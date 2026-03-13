TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Saeco Intelia Deluxe Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

Támogatás

Saeco Intelia DeluxeAutomata eszpresszó kávéfőző

HD8906/01

Saeco Intelia Deluxe Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01

  • PDF fájl, 4.5 MB
  • 13 March 2026

A Saeco bemutatja az Intelia Deluxe készüléket, mely az intelligens tervezés és technológia megtestesítőjeként igazolt minőséget, kényelmet és mennyei kávét nyújt. A rozsdamentes acél házzal rendelkező, időtálló kialakítású Intelia készülék az olasz szakértelem nagykövete.

  • PDF fájl
  • 29 March 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben