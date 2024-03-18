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Kávé
Összes sorozat
Saeco GranBaristo Automata eszpresszó kávéfőző
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD8965/01
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EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8965/01 - English (US)
User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8965/01
Tejtartály fedele
Vízkifolyócső
Cseppfelfogó tálca rostélya
Víztartály
Cserélhető babkávé-tartály
Kávéolaj-eltávolító tabletták
Tejadagolóalkatrész-tisztító tasakok
Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
Teljes tejtartály
Philips tejtartály fedele
Tejfelszívó cső
Csatlakozó a tejfelszívó csőhöz
GranBaristoKávéőrlemény-tartó
GranBaristoKözponti egység
Tejtartó
Kávémérő kanál
EszpresszógépPhilips főzőegység-kenőanyag
Tisztítókefe
Vízkeménységmérő tesztcsík
Kis méretű vízszűrő
A Philips eszpresszógépem cseppfelfogó tálcája gyorsan megtelik
Philips eszpresszógépemnél a kávéhőmérséklet nem elég meleg
A Philips eszpresszógépem nem kapcsol be
A Philips eszpresszógép nem habosítja jól a tejet
Zaj hallatszik a Philips eszpresszógépemből
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