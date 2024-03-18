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Saeco GranBaristo Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Saeco GranBaristoAutomata eszpresszó kávéfőző

HD8965/01

Saeco GranBaristo Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8965/01 - English (US)

  • PDF fájl, 284 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8965/01

  • PDF fájl, 4.5 MB
  • 18 March 2024

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