2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Különböző főzési szintek
Családi méret
400 W-os teljesítmény
Tartozék posírozott tojáshoz
Étel elkészültét jelző hang
A tojás tökéletesre főzéséhez a vízmennyiség, a teljesítmény és az idő pontos egyensúlyára van szükség. A víz mennyiségét attól függően kell meghatározni, hogy milyen tojást szeretne elkészíteni. Ez a mérőpohár vízszintjelzésekkel van ellátva a tökéletes eredmény érdekében.
A nagy teljesítményű, 400 W-os tojásfőző tökéletes eredményt biztosít minden alkalommal, minden típusú tojás esetében.
A „kész” hangjelzés rövid sípolással jelzi, hogy a főzés befejeződött, és a tojások elkészültek.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mikeš 77
28/07/2025
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Výrobek je super.
Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.
Előnyök
Dají se udělat až 6 vajec najednou.
Hátrányok
Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Osino
22/10/2024
Česká republika
Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec
Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji
Előnyök
ciste vareni, sikovny pomocnik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den
Мария Ж
29/07/2024
България
Отлично допълнение към кухнята
Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.
Előnyök
Бързина и качество
Hátrányok
ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден