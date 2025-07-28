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Összes sorozat

  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap
  • Tökéletesre főzött tojások mindennap

3000 Series tojásfőzőTökéletesre főzött tojások mindennap

HD9137/90

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tökéletesre főzött tojások mindennap
Az ízlése szerint főtt tojások. Lágy, közepesen lágy, keményre főtt és posírozott tojás – tökéletesre főzve. Az egész család számára elegendő kapacitással rendelkező kompakt, praktikus kialakítású készülék, amelynek a tisztítása is egyszerű, ráadásul nem foglal sok helyet.
Összes előny megtekintése

3 lapkészlet paninihez, szendvicsekhez, gofrikhoz

Tökéletesre főzött tojások mindennap

  • Különböző főzési szintek

  • Családi méret

  • 400 W-os teljesítmény

  • Tartozék posírozott tojáshoz

  • Étel elkészültét jelző hang

Precíz eredményt adó, vízszintjelzésekkel ellátott mérőpohár

Precíz eredményt adó, vízszintjelzésekkel ellátott mérőpohár

A tojás tökéletesre főzéséhez a vízmennyiség, a teljesítmény és az idő pontos egyensúlyára van szükség. A víz mennyiségét attól függően kell meghatározni, hogy milyen tojást szeretne elkészíteni. Ez a mérőpohár vízszintjelzésekkel van ellátva a tökéletes eredmény érdekében.

400 W főzési teljesítmény

400 W főzési teljesítmény

A nagy teljesítményű, 400 W-os tojásfőző tökéletes eredményt biztosít minden alkalommal, minden típusú tojás esetében.

„Kész” hangjelzés

„Kész” hangjelzés

A „kész” hangjelzés rövid sípolással jelzi, hogy a főzés befejeződött, és a tojások elkészültek.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

28/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je super.

Výrobek mi vyhovuje. Dají se dělat více vajec najednou.

Előnyök

Dají se udělat až 6 vajec najednou.

Hátrányok

Slabší zvuk na upozornění, že jsou vajíčka hotové.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

Prakticke, rychle a jednoduche vareni vajec

Jednoduche vareni vajec jake potrebuji bez nutnosti sledovat cas a zaspineneho nadobi. Vejce presne ake potrebuji

Előnyök

ciste vareni, sikovny pomocnik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Vařič vajec řady 3000 HD9137/90 Perfektně uvařená vejce, každý den

29/07/2024

България

България

Отлично допълнение към кухнята

Бързо вари яйцата, има три степени, проставката за поширане работи добре, ако е намазана с мазнина. Много приятна придобивка.

Előnyök

Бързина и качество

Hátrányok

ако се ползва вода от чешмата, уреда трябва да се мие след всяко ползване, защото остават следи от варовик

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Уред за готвене на яйца от серия 3000 HD9137/90 Перфектно приготвени яйца – всеки ден

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.