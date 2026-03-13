2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD9220/40
Gyártás megszűnt
Hogyan használhatok előbeállításokat a Philips Airfryer készüléken?
Hol találok recepteket a Philips Airfryer készülékhez?
Hol található a Philips Airfryer készülék típus-/sorozatszáma?
Használhatok sütőpapírt/alufóliát a Philips Airfryer készülékben?
Elő kell melegítenem a Philips Airfryer készüléket?
Hogyan és mikor használhatok olajat a Philips Airfryer készülékben?
Milyen fagyasztott hasábburgonyát készíthetek a Philips Airfryer készülékkel?
Mekkora mennyiségű ételt tudok elkészíteni a Philips Airfryer készülékben?
Miért kell rázni az ételt a Philips Airfryer készülékben?
Milyen típusú ételeket készíthetek a Philips Airfryer készülékben?
Milyen típusú sütőformát használhatok a Philips Airfryer készülékben?
A Philips Airfryer készülék tisztítása
Hogyan szerezhetem be a HomeID alkalmazást?
A Philips HomeID alkalmazásom bezárult vagy összeomlott
Fehér füstöt bocsát ki a Philips Airfryer készülék
A Philips Airfryer sütőedényének vagy kosarának bevonata leválik
A Philips Airfryer készülék zajos
A Philips Airfryer készülékem nem jelenik meg a HomeID alkalmazás készüléklistáján
A Philips Airfryer készülékben sütött hasábburgonya nem felel meg az elvárásoknak.
A Philips Airfryer készülékem nem működik vagy nem kapcsol be
A Philips Airfryer készülékkel készült étel nem eléggé ropogós