2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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HD9285/00
Egynél több személy is csatlakozhat a Philips konyhaeszközökhöz?
Miért ad hangjelzést a Philips Airfryer sütés közben?
El kell távolítanom a gumidugót a Philips Airfryer sütőedényből?
Hogyan használhatok előbeállításokat a Philips Airfryer készüléken?
Hogyan távolíthatom el a Philips Airfryer kosarát a sütőedényből?
Hol találok recepteket a Philips Airfryer készülékhez?
Milyen típusú sütőformát használhatok a Philips Airfryer készülékben?
Használhatok sütőpapírt/alufóliát a Philips Airfryer készülékben?
Elő kell melegítenem a Philips Airfryer készüléket?
Hogyan és mikor használhatok olajat a Philips Airfryer készülékben?
Milyen fagyasztott hasábburgonyát készíthetek a Philips Airfryer készülékkel?
Milyen típusú ételeket készíthetek a Philips Airfryer készülékben?
Mekkora mennyiségű ételt tudok elkészíteni a Philips Airfryer készülékben?
Miért kell rázni az ételt a Philips Airfryer készülékben?
A Philips Airfryer készülék tisztítása
Hogyan szerezhetem be a HomeID alkalmazást?
Nem tudom vezérelni a Philips konyhaeszközt a HomeID alkalmazással
Nem tudom csatlakoztatni a Philips konyhaeszközt a NutriU alkalmazáshoz
A Philips Airfryer be-/kikapcsoló gombjának jelzőfénye nem kapcsol ki
A Philips Airfryer készülékem kijelzőjén vonalak vagy egy hibakód látható
A Philips HomeID alkalmazásom bezárult vagy összeomlott
Fehér füstöt bocsát ki a Philips Airfryer készülék
A Philips Airfryer sütőedényének vagy kosarának bevonata leválik
A Philips Airfryer készülék zajos
A Philips Airfryer készülékem nem működik vagy nem kapcsol be
A Philips Airfryer készülékem nem jelenik meg a HomeID alkalmazás készüléklistáján
A Philips Airfryer készülékben sütött hasábburgonya nem felel meg az elvárásoknak.