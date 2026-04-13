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Összes sorozat

  • Meleg víz mindennapi használatra
  • Meleg víz mindennapi használatra
  • Meleg víz mindennapi használatra
  • Meleg víz mindennapi használatra

Essentials CollectionPhilips 1000 Series vízforraló

HD9314/90

4.6

| (16) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Meleg víz mindennapi használatra

Spóroljon időt a Philips Essential Collection 1000 Series vízforralóval. Gyorsan elkészítheti kedvenc forró italait, és főzéshez is forralhat vizet a lapos fűtőelemmel a gyors forralás és a könnyű tisztítás érdekében.

Összes előny megtekintése

Gyors vízforralás forró italokhoz és egyéb célokra

Meleg víz mindennapi használatra

  • Tartós, biztonságos és hatékony vízforralás

  • Praktikus és kényelmes kialakítás

  • Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet

Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet

Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet

Ezt a reggelizőkészletet arra tervezték, ami igazán számít. Fedezze fel a teljes készletet a hozzá tartozó csepegtetős kávéfőzővel és kenyérpirítóval.

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Élvezze a gyors forralást és a könnyed tisztítást a rejtett, rozsdamentes acél fűtőelemnek köszönhetően – a sebesség és a kényelem tökéletes keveréke a kedvenc forró italaihoz.

Bimetál hőkapcsoló a biztonság érdekében

Bimetál hőkapcsoló a biztonság érdekében

Nem kell többé aggódnia. Vízforralónk automatikusan kikapcsol, amikor a víz felforrt, hogy elkerülje a túlmelegedést.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

16

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

1

13/04/2026

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

27/01/2025

Polska

Polska

Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

28/08/2024

Polska

Polska

Bez uwag

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.