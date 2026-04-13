2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Meleg víz mindennapi használatra
Spóroljon időt a Philips Essential Collection 1000 Series vízforralóval. Gyorsan elkészítheti kedvenc forró italait, és főzéshez is forralhat vizet a lapos fűtőelemmel a gyors forralás és a könnyű tisztítás érdekében.
Tartós, biztonságos és hatékony vízforralás
Praktikus és kényelmes kialakítás
Fedezze fel a teljes reggelizőkészletet
Ezt a reggelizőkészletet arra tervezték, ami igazán számít. Fedezze fel a teljes készletet a hozzá tartozó csepegtetős kávéfőzővel és kenyérpirítóval.
Élvezze a gyors forralást és a könnyed tisztítást a rejtett, rozsdamentes acél fűtőelemnek köszönhetően – a sebesség és a kényelem tökéletes keveréke a kedvenc forró italaihoz.
Nem kell többé aggódnia. Vízforralónk automatikusan kikapcsol, amikor a víz felforrt, hogy elkerülje a túlmelegedést.
4.6
5-ből
16
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
13/04/2026
Україна
Ellenőrzött vevő
Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Duża stopa
27/01/2025
Polska
Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Kusia Kusia
28/08/2024
Polska
Bez uwag
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000