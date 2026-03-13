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Essentials Collection Philips 1000 Series vízforraló

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Essentials CollectionPhilips 1000 Series vízforraló

HD9314/90

Essentials Collection Philips 1000 Series vízforraló

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Útmutatók és dokumentumok

6420 010 01729 DFU_HD9314_EU9_UM

  • PDF fájl, 4 MB
  • 13 March 2026

Spóroljon időt a Philips Essential Collection 1000 Series vízforralóval. Gyorsan elkészítheti kedvenc forró italait, és főzéshez is forralhat vizet a lapos fűtőelemmel a gyors forralás és a könnyű tisztítás érdekében.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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