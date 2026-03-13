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Vízforralók
Összes sorozat
Essentials Collection Philips 1000 Series vízforraló
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HD9314/90
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Spóroljon időt a Philips Essential Collection 1000 Series vízforralóval. Gyorsan elkészítheti kedvenc forró italait, és főzéshez is forralhat vizet a lapos fűtőelemmel a gyors forralás és a könnyű tisztítás érdekében.
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Használhatom a Philips vízforralót vízkőszűrő nélkül?
A Philips vízforraló vízkőszűrőjének tisztítása
A Philips vízforraló nem kapcsol be
A Philips vízforralóm belsejében apró foltok találhatók
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