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Vízforraló

Gyártás megszűnt

Támogatás

Vízforraló

HD9322/40

Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/40 - English (US)

  • ZIP fájl, 2 MB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Kettle

  • PDF fájl, 1.4 MB
  • 10 March 2024

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