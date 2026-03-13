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Vízforralók
Összes sorozat
Daily Collection Vízforraló
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD9334/11
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User Manual Philips Daily Collection Kettle
Ezen az intelligens tervezésű vízforralón bármilyen szögből látható, hogy mennyi víz van benne, a mikrohálós szűrő pedig hatékonyan kiszűri a vízkövet. Megbízható és hatékony forralás, hosszú élettartam!
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Használhatom a Philips vízforralót vízkőszűrő nélkül?
A Philips vízforraló vízkőszűrőjének tisztítása
A Philips vízforraló nem kapcsol be
A Philips vízforralóm belsejében apró foltok találhatók
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