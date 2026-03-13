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Daily Collection Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Daily CollectionVízforraló

HD9334/11

Daily Collection Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF fájl, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Ezen az intelligens tervezésű vízforralón bármilyen szögből látható, hogy mennyi víz van benne, a mikrohálós szűrő pedig hatékonyan kiszűri a vízkövet. Megbízható és hatékony forralás, hosszú élettartam!

  • PDF fájl
  • 21 May 2026

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