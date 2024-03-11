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Avance Collection Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Avance CollectionVízforraló

HD9342/01

Avance Collection Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fájl, 348.3 kB
  • 11 March 2024

User Manual Philips Avance Collection Kettle

  • PDF fájl, 20.3 MB
  • 11 March 2024

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