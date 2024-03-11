Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Vízforralók
Összes sorozat
Avance Collection Vízforraló
Gyártás megszűnt
Támogatás
HD9342/01
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Kettle
A Philips vízforraló nem kapcsol be
A Philips vízforralóm belsejében apró foltok találhatók
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben