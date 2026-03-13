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Vízforralók
Összes sorozat
Avance Collection Fém vízforraló – hőfokszabályozás, melegen tartás
Támogatás
HD9359/90
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User Manual Philips Avance Collection Temperature control kettle
Mind (2)
Használhatom a Philips vízforralót vízkőszűrő nélkül?
A Philips vízforraló vízkőszűrőjének tisztítása
TALPEGYSÉG, EURÓPA
A Philips vízforraló nem kapcsol be
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