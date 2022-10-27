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Összes sorozat

  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés
  • Könnyedebb reggelizés

Környezettudatos kiadás5000-es sorozatú vízforraló

HD9365/10

4.6
| (12) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

4 Díjak

Könnyedebb reggelizés
Készítse el kedvenc ébresztő italát gyorsan és könnyen minden reggel. 100% biológiai alapú műanyagból² készült, fenntartható kialakítású, így 25%-kal kisebb a karbonlábnyoma¹ a gyártási folyamat során, és energiahatékony funkciókkal szolgálja a zöldebb jövőt.
Összes előny megtekintése

A Philips környezettudatos vízforralójával

Könnyedebb reggelizés

  • 100%-ban bioalapú műanyag²

  • 1,7 literes kapacitás

  • Könnyen leolvasható vízszintjelzés és csészejelzés

  • Selyemfehér, matt bevonat

A 2200 W-os teljesítménnyel pillanatok alatt elkészítheti meleg italát

Ezzel a nagy teljesítményű vízforralóval gyorsan és egyszerűen elkészítheti kedvenc ébresztőitalát minden reggel.

Fenntartható kialakítás a zöldebb jövőért

Fenntartható tervezés 100%-os bioalapú műanyagok² felhasználásával a gyártás alatti CO2-kibocsátás 25%-kal¹ való csökkentése érdekében. Ez az áttörést jelentő anyag nemcsak a konyha szempontjából jelentős, de a környezetre is pozitív hatást gyakorol.

Akár 46% energiamegtakarítás a csészejelzésnek köszönhetően

Akár 46% energiamegtakarítás a csészejelzésnek köszönhetően

A praktikus vízszintjelzéseknek, köztük az egy csésze egység jelzésnek köszönhetően csak annyi vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van, így energiát és vizet takarít meg (egy csészéhez 250 ml víz, nem 1 liter), és hozzájárul a környezet védelméhez.

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Díjak

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Értékelések

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4.6

5-ből

12

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

3
2

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Konvice, která nenechá ve štychu

Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.

Előnyök

Rychlost a design

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

24/10/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá Eco konvice

Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.

Előnyök

Ekologičnost, Design, Ergonomičnost

Hátrányok

žádné

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super eko konvice

U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.

Előnyök

pěkný design, rychlá, pěkně se drží

Hátrányok

krátký kabel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

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Jogi nyilatkozatok

  1. ¹A számítás ugyanazon készülék bioműanyagból történő gyártásán alapul, szemben a 100%-osan új műanyagból (vagy tiszta polipropilénből) való gyártással

  2. ²A készülékház 100% minősített, bioalapú forrásokból származó PP műanyagból készült, anyagmérleg alapján. (A BioPP az összes műanyag 84%-át teszi ki.)