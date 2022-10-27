2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
100%-ban bioalapú műanyag²
1,7 literes kapacitás
Könnyen leolvasható vízszintjelzés és csészejelzés
Selyemfehér, matt bevonat
Ezzel a nagy teljesítményű vízforralóval gyorsan és egyszerűen elkészítheti kedvenc ébresztőitalát minden reggel.
Fenntartható tervezés 100%-os bioalapú műanyagok² felhasználásával a gyártás alatti CO2-kibocsátás 25%-kal¹ való csökkentése érdekében. Ez az áttörést jelentő anyag nemcsak a konyha szempontjából jelentős, de a környezetre is pozitív hatást gyakorol.
A praktikus vízszintjelzéseknek, köztük az egy csésze egység jelzésnek köszönhetően csak annyi vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van, így energiát és vizet takarít meg (egy csészéhez 250 ml víz, nem 1 liter), és hozzájárul a környezet védelméhez.
Díjak
4.6
5-ből
12
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Konvice, která nenechá ve štychu
Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.
Előnyök
Rychlost a design
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Matheo96
24/10/2022
Česká republika
Skvělá Eco konvice
Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.
Előnyök
Ekologičnost, Design, Ergonomičnost
Hátrányok
žádné
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Super eko konvice
U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.
Előnyök
pěkný design, rychlá, pěkně se drží
Hátrányok
krátký kabel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
¹A számítás ugyanazon készülék bioműanyagból történő gyártásán alapul, szemben a 100%-osan új műanyagból (vagy tiszta polipropilénből) való gyártással
²A készülékház 100% minősített, bioalapú forrásokból származó PP műanyagból készült, anyagmérleg alapján. (A BioPP az összes műanyag 84%-át teszi ki.)