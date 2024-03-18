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Avance Collection Vízforraló

Gyártás megszűnt

Támogatás

Avance CollectionVízforraló

HD9384/20

Avance Collection Vízforraló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Kettle HD9384/20 - English (US)

  • PDF fájl, 24.6 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Avance Collection Kettle

  • PDF fájl, 1021.4 kB
  • 10 March 2024

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