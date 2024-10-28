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Összes sorozat

  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös
  • Belül forró, kívül hűvös

5000 SeriesDupla falú vízforraló

HD9395/90

5
| (12) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Belül forró, kívül hűvös
Gondtalan vízforralás a dupla falú vízforralóval: Hosszan tartó meleg, rendkívüli biztonság a dupla falnak, illetve energiahatékonyság a csészekijelző funkciónak köszönhetően. A belső edény élelmiszeripari használatra alkalmas rozsdamentes acélból készült a hosszú élettartamért és a higiénikus használatért.
Összes előny megtekintése

Egyenletes felületű, rozsdamentes acélból készült belső fal

Belül forró, kívül hűvös

  • Biztonságos és hatékony forralás

  • Hatékony teljesítmény, kifinomult megjelenés

  • Családi méret, 1,7 literes űrtartalom

Dupla falú vízforraló szigetelő réteggel

Dupla falú vízforraló szigetelő réteggel

Nem kell megvárni, hogy a vízforraló külseje lehűljön. A dupla falú vízforraló szigetelése hűs külső felületet garantál, miközben a belsejében hosszabb ideig melegen tartja a vizet.

Bimetál hőkapcsoló Strix szabályozóval

Bimetál hőkapcsoló Strix szabályozóval

A beépített Strix szabályozónak köszönhetően a vízforraló automatikusan kikapcsol, amikor nincs benne víz, vagy amikor leemelik a talpáról. Ez csökkenti a károsodást okozó üres forralás kockázatát, és megelőzi az energiapazarlást.

Higiénia és korróziómentesség az élelmiszerekhez is használható rozsdamentes acéllal

Higiénia és korróziómentesség az élelmiszerekhez is használható rozsdamentes acéllal

Mindig számíthat a biztonságra és a tisztaságra. A vízforraló élelmiszerekhez is használható rozsdamentes acélból készült a maximális higiénia érdekében és a rozsdásodás ellen.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

12

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Má skvělé fence

Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design

Előnyök

Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.