2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Biztonságos és hatékony forralás
Hatékony teljesítmény, kifinomult megjelenés
Családi méret, 1,7 literes űrtartalom
Nem kell megvárni, hogy a vízforraló külseje lehűljön. A dupla falú vízforraló szigetelése hűs külső felületet garantál, miközben a belsejében hosszabb ideig melegen tartja a vizet.
A beépített Strix szabályozónak köszönhetően a vízforraló automatikusan kikapcsol, amikor nincs benne víz, vagy amikor leemelik a talpáról. Ez csökkenti a károsodást okozó üres forralás kockázatát, és megelőzi az energiapazarlást.
Mindig számíthat a biztonságra és a tisztaságra. A vízforraló élelmiszerekhez is használható rozsdamentes acélból készült a maximális higiénia érdekében és a rozsdásodás ellen.
5.0
5-ből
12
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Pezeta
28/10/2024
Česká republika
Má skvělé fence
Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design
Előnyök
Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
A promóció része
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000