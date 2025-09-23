2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Biztonságos és hatékony forralás
Csodálatos külső, egyszerű használat
Családi méret, 1,7 literes űrtartalom
A teák, a kávék, a bébiételek, a kakaó, az instant tészták és egyebek esetében hasznos, ha különböző hőmérsékletre lehet melegíteni őket. A hőfokszabályozó vízforraló 6 hőmérséklet-beállítással rendelkezik 40-től 100 °C-ig, hogy minden egyes alkalommal tökéletes és biztonságos eredményt nyújtson.
Amint a vízforraló eléri a kívánt hőmérsékletet, az intelligens melegen tartás funkció pontosan tartja azt. Nincs szükség ismételt forralásra.
Nem kell megvárni, hogy a vízforraló külseje lehűljön. Hőfokszabályozó vízforralónk dupla szigetelése állandóan hűs és biztonságosan megérinthető külsőt garantál, miközben a belsejében melegen tartja a vizet, hogy tovább tartson a kortyolgatás.
5.0
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
andrijs
23/09/2025
Україна
Ellenőrzött vevő
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
дядо_ И
23/03/2025
България
Красив и качествен продукт
Много съм доволен, защото имах точни изисквания какво да търся. Първо -вътрешният обем, където е водата да не е от пластмаса, а да е еднороден неръждаем метал, без силикони, гума и други, защото старата ни кана протече точно през уплътнителите за по малко от 5-6 месеца и през цялото това време миришеше на пластмаса . Второ-да не губи много топлина. Трето-да няма разни прозорчета от пластмаса за нивото а водата, защото с времето се спукват и тече-това се случи на по-предишна кана. Четири-да има лесно и интуитивно управление. За дизайна нямах претенции, но определено пасна идеално в кухнята. Цената е по-висока от подобните аналози, като примерно аз намерих почти подобен продукт с 40% по-ниска цена, но купих Philips-а, защото им имам по-голямо доверие.
Előnyök
високо качество
Hátrányok
засега не намирам
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена
Vastica56
22/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode
Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.
Előnyök
Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno