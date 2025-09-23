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Összes sorozat

  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
  • Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten

7000 SeriesDupla falú vízforraló

HD9396/90

5
| (18) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten
Tudta, hogy kedvenc italai, levesei és tésztaételei jobb ízűek lesznek egy bizonyos hőmérsékletűre melegítve? Dupla falú, hőmérséklet-szabályozó vízforralónk belül melegít, miközben a külső oldala hűvös érintésű marad.
Összes előny megtekintése

Egyszerű vezérlés a kijelzővel ellátott fogantyúval

Tíznél is több étel és ital megfelelő hőmérsékleten

  • Biztonságos és hatékony forralás

  • Csodálatos külső, egyszerű használat

  • Családi méret, 1,7 literes űrtartalom

Több mint 10 étel és ital

Több mint 10 étel és ital

A teák, a kávék, a bébiételek, a kakaó, az instant tészták és egyebek esetében hasznos, ha különböző hőmérsékletre lehet melegíteni őket. A hőfokszabályozó vízforraló 6 hőmérséklet-beállítással rendelkezik 40-től 100 °C-ig, hogy minden egyes alkalommal tökéletes és biztonságos eredményt nyújtson.

Melegen tartás funkció

Melegen tartás funkció

Amint a vízforraló eléri a kívánt hőmérsékletet, az intelligens melegen tartás funkció pontosan tartja azt. Nincs szükség ismételt forralásra.

Biztonságos érintés

Biztonságos érintés

Nem kell megvárni, hogy a vízforraló külseje lehűljön. Hőfokszabályozó vízforralónk dupla szigetelése állandóan hűs és biztonságosan megérinthető külsőt garantál, miközben a belsejében melegen tartja a vizet, hogy tovább tartson a kortyolgatás.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

18

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

23/03/2025

България

България

Красив и качествен продукт

Много съм доволен, защото имах точни изисквания какво да търся. Първо -вътрешният обем, където е водата да не е от пластмаса, а да е еднороден неръждаем метал, без силикони, гума и други, защото старата ни кана протече точно през уплътнителите за по малко от 5-6 месеца и през цялото това време миришеше на пластмаса . Второ-да не губи много топлина. Трето-да няма разни прозорчета от пластмаса за нивото а водата, защото с времето се спукват и тече-това се случи на по-предишна кана. Четири-да има лесно и интуитивно управление. За дизайна нямах претенции, но определено пасна идеално в кухнята. Цената е по-висока от подобните аналози, като примерно аз намерих почти подобен продукт с 40% по-ниска цена, но купих Philips-а, защото им имам по-голямо доверие.

Előnyök

високо качество

Hátrányok

засега не намирам

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 7000 HD9396/90 Кана с двойна стена

22/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode

Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.

Előnyök

Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.